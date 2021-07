Begleitturnier zu Olympia : Frankreich siegt im Rocket-League-Turnier Intel World Open

Tokyo Das französische Rocket-League-Team hat das E-Sport-Begleitturnier der Olympischen Spiele, die Intel World Open, in der Region Europa-Nahost-Afrika gewonnen. Im Finale schlug Team Bee die Rivalen aus den Niederlanden mit 3:1.

Das eingespielte Team aus Frankreich bestand komplett aus Spielern von Team Vitality, das zu den Besten in Rocket League gehört und zuletzt den ersten Platz in der Rocket League Championship Series Season X in Europa belegte.