Letztes europäisches Team : G2 demontiert Gen.G im letzten Viertelfinale der LoL-WM

G2-Midlaner Rasmus „Caps“ Winther wurde in der LoL-WM gegen Gen.G zum Spieler des Tages gekürt. Foto: Riot Games/dpa

Shanghai Nach dem Ausscheiden von Fnatic hält G2 als letztes Team die Flagge Europas hoch. Im Viertelfinale zeigt sich G2 gegen Gen.G aus Korea in Bestform und fertigt den Gegner mit 3:0 ab. Im Halbfinale kommt es nun zu einer Neuauflage aus dem Vorjahr.

„Nach Spiel Eins habe ich erwartet, dass wir mit 3:0 gewinnen. Wir spielen in der Regel sehr gut, wenn wir das erste Spiel gewinnen“, sagte Midlaner Luka „Perkz“ Perković in einer Pressekonferenz. „Gen.G als Team kann sich nicht sehr gut anpassen. Besonders in Best-of-Five wussten wir, wie ihre Vorangehensweise sein wird“, sagte Trainer Fabian „GrabbZ“ Lohmann.