Shooter von Riot Games : G2 Esports geht als Favorit in Valorant First Strike EU

G2 Esports geht als Favorit in Valorant First Strike EU

Mit First Strike gibt es am Wochenende das erste offizielle Valorant-Turnier. (Symbolbild). Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Berlin Sechs Monate nach dem Release von Valorant startet Entwicklerstudio Riot Games mit First Strike seine erste eigene Turnierserie. Beim europäischen Wettbewerb liegt die Favoritenrolle klar bei G2 Esports. Doch die Nachwuchstalente sind da.

Die meistbeachteten Wettkämpfe der First-Strike-Reihe finden dabei am Wochenende in Europa und Nordamerika statt. Während sich in Nordamerika durch die Bank bekannte E-Sport-Organisationen – darunter Sentinels, Team SoloMid oder FaZe Clan – für das Finalturnier qualifiziert haben, sind in Europa neben bekannten Organisationen wie G2 Esports und Team Liquid auch unbekanntere Teams dabei.