Liga für DACH-Region : G2 gewinnt Favoritenduell zum Start der Rainbow6 GSA League

In der GSA League spielen Teams aus dem Raum Deutschland, Österreich und Schweiz in Rainbow Six Siege gegeneinander. Foto: Ubisoft/dpa

Düsseldorf Zum Saisonstart der Rainbow-Six-Liga für den deutschsprachigen Raum haben sich die Favoriten in ihren Spielen durchgesetzt. Unter anderem konnte G2 Esports das wohl wichtigste Spiel des ersten Spieltags der GSA League gegen Team Secret mit 7:2 gewinnen.

Rogue, G2 und Secret treten neben der GSA-League auch in der European League an. Die anderen fünf Teams sind neu in der Liga für Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben allerdings teilweise Profis aus der letzten Saison übernommen. So ist etwa Penta nach einer erfolgreichen Relegation in die höchste Liga für den deutschsprachigen Raum aufgestiegen.