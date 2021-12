Nach enttäuschender Saison : G2 holt Broken Blade und zwei weitere Spieler in LoL-Team

G2 holt Broken Blade und zwei weitere Spieler in LoL-Team

Jankos und Caps (v.l.) werden in der kommenden LEC-Saison bei G2 Esports gleich drei neue Spieler an ihrer Seite haben. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Der Master-Plan steht: LoL-Gigant G2 startet mit gleich drei neuen Spielern die Jagd auf den Titel in der europäischen LEC. Neben dem Deutschen Broken Blade kommen auch zwei LEC-Neulinge ins Team.

Das League-of-Legends-Team von G2 Esports hat für die anstehende Saison der europäischen LoL-Liga LEC gleich drei neue Spieler verpflichtet. Das verkündete die E-Sport-Organisation mit Sitz in Berlin in einem Video via Twitter.