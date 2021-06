Klarer 3:0-Sieg im Finale : Gambit schlägt OG und gewinnt CS:GO-Turnier IEM Summer

Köln Klare Favoritenrolle bestätigt: Gambit Esports hat das CS:GO-Turnier IEM Summer gewonnen. Gegen den Überraschungsfinalisten und klaren Außenseiter OG hatte das russische Team dabei nur wenig Mühe.

Trotz der Favoritenrolle war Gambit nicht auf dem direkten Weg ins Finale gekommen. In der Gruppenphase hatten die Russen gegen ein wiedererstarktes Team Vitality verloren, und spielten sich durch die untere Turnierhälfte in die Playoffs. Dort gab das Team aber keine einzige Karte ab: Neben Evil Geniuses schlug Gambit auch G2 Esports, die damit erneut ein Finale verpassten.

Dass es OG dahin schaffen würde, war eine große Überraschung. Das Team spielt zwar erst seit April mit der aktuellen Aufstellung, hatte sein Potenzial aber bereits angedeutet. In der Vorrunde überraschte OG mit einem Auftaktsieg gegen Ninjas in Pyjamas, und ging nach Siegen gegen Virtus.pro und EG als Gruppensieger in die Playoffs.