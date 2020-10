German Esports Summit : game-Verband zu E-Sport-Anerkennung: „Diskussion ist vorbei“

Berlin Obwohl Union und SPD die Anerkennung des E-Sports im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, geht es nur schleppend voran. Nach ersten Schritten stockt es vor allem bei der Gemeinnützigkeit. Der game-Verband fordert eine Lösung bis zum Ende der Legislaturperiode.

„Es geht nicht um die kleinliche Frage, dass Sportfunktionäre Angst haben, dass ihnen jemand in die Suppe spuckt. Das kann man in der Abgabenordnung einfach trennen. Es geht um die gesellschaftspolitische Frage: Will ich eine ganz große Gruppe einladen?“ Unter den E-Sport-Begeisterten gebe es eine große Zahl, die sich auch in Vereinen engagieren wollen würden.