Dreamhack Starcraft 2 Masters : HeRoMaRinE schafft Platz Drei - Clem gewinnt SC2 Masters EU

Köln Youngster Clem setzt seine Serie bei den Dreamhack Masters fort und siegt im Finale gegen Serral. Der Deutsche HeRoMaRinE dagegen sichert sich eine Top-Drei-Platzierung, hadert aber mit seiner Leistung.

Der 19-jährige Franzose Clément „Clem“ Desplanches hat das europäische Turnier der Dreamhack Starcraft 2 Masters Fall gewonnen. Damit holte der Terraner-Spieler seinen dritten Titel in Folge.

Clem setzte sich im Finale in einer Best-of-Seven-Serie gegen den Zerg-Spieler Joona „Serral“ Sotala durch (4:2). Der Franzose ging zunächst mit einem Punkt Rückstand in das Duell, da er über die Lower Bracket kam. Allerdings glich Clem direkt auf der ersten Map aus.

Serral konnte dem Turniersieger danach zwar noch einen Punkt abringen, am Ende gewann Clem allerdings deutlich drei Maps hintereinander. „Es fühlt sich wirklich großartig an“, sagte Clem im Interview nach dem Spiel. „Nachdem ich früh im Turnier in die Lower Bracket fiel, war ich etwas besorgt. Umso glücklicher bin ich, am Ende doch noch gewonnen zu haben“.