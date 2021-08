Dreamhack-Turnier : HeRoMaRinE sicher durch Gruppe C der Starcraft 2 EU Masters

HeRoMaRinE sicher durch Gruppe C der Starcraft 2 EU Masters

Köln Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat ist mit einer Bilanz von fünf Siegen bereits zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase sicher in den Herbst-Playoffs der Starcraft 2 Dreamhack Masters Europe.

Der deutsche Terraner-Spieler von Mousesports setzte sich in Gruppe C unter anderem gegen den Franzosen Théo „PtitDrogo“ Fredyière (2:1) und den Russen Ivan „Vanya“ Chepurnov (2:0) durch. Vanya ist als Zweitplatzierter auch der Einzige, der HeRoMaRinE in der Siegesbilanz noch den Gruppensieg streitig machen kann.