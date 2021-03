Virtual Bundesliga in FIFA 21: : Hoffenheim und Wolfsburg beim Finale um VBL-Meisterschaft

Berlin Das Teilnehmerfeld des Finalturniers der VBL Club Championship ist vollständig: Hoffenheim und Wolfsburg haben sich qualifiziert. Dort kommt es zum Wettkampf der acht besten FIFA-Teams der deutschen Club-Liga.

Die Entscheidung um die deutsche Klubmeisterschaft fällt am 27. und 28. März. Dann treffen die qualifizierten Teams zunächst in einer Gruppenphase aufeinander. In Gruppe A duellieren sich VfL Bochum, FC Heidenheim, FC St. Pauli und VfL Wolfsburg. In Gruppe B kommt es zum Aufeinandertreffen von RB Leipzig, 1. FC Köln, TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach.