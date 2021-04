Deutscher FIFA-Profi : HSV Daniel auf Platz Vier in EU-Quali der FIFA Global Series

HSV Daniel auf Platz Vier in EU-Quali der FIFA Global Series

Vancouver Die deutschen FIFA-Profis haben ihre Dominanz im Xbox-Event der Global-Series-Quali nicht weiterführen können. Dabei schneidet HSV Daniel auf der Playstation überdurchschnittlich gut ab.

Daniel „HSV Daniel“ Dwelk hat den vierten Platz in der letzten Europa-Qualifikation der FIFA 21 Global Series auf der Playstation geholt.

In einem dramatischen Spiel in der vierten Runde der Lower Bracket setzte sich der E-Sportler des Hamburger SV im Elfmeterschießen gegen den Spanier Andoni „Andonii“ Payo Martin durch (1:0; 1:2; 4:2 n.E.). Danach unterlag der Hamburger allerdings deutlich dem Italiener Cosimo Guarnieri (2:2; 0:5).

HSV Daniel sicherte sich durch seinen vierten Platz den Einzug in die europäischen Playoffs der FGS. Damit ist der 22-Jährige der erste Profi von HSV eSports, der bei den WM-Playoffs dabei sein wird. Auf Twitter zeigte sich der Spieler glücklich über sein Ergebnis.

Im Finale gewann der Engländer Tom „Tom“ Leese die Playstation-Quali. Der Gewinner festigte mit den Ranglistenpunkten seinen ersten Platz in der Tabelle der europäischen Playstation-Spieler.

Auf der Xbox endete die Dominanz der deutschen FIFA-Profis. Die ersten vier Europa-Qualifikationen gingen noch an deutsche E-Sportler, dieses Mal scheiterte der letzte im Turnier verbliebene Deutsche, Niklas „NRaseck“ Raseck, in der dritten Runde der Lower Bracket am Spanier Kilian „Zidane 10“ Pita.