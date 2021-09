3:2 im Finale : Kcorp verteidigt LoL-EU-Masters-Titel gegen Fnatic Rising

Karmine Corp hat sich den zweiten EU-Masters-Titel in Folge gesichert. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Zum zweiten Mal in Folge steht Karmine Corp an der Spitze der europäischen League-of-Legends-Regionalteams. Doch das französische Team kam nicht leicht zur Titelverteidigung.

„Ich bin so erleichtert - dieses Jahr war so schwer, es war so viel Arbeit!“, sagte Kcorps Jungler Jakub „Cinkrof“ Rokicki im Interview nach dem Spiel. „So viele Teams wollten mit uns aufschließen. Es war richtig schwer, den Titel zu verteidigen.“