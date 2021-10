Gegen Gen.G : Klares Aus für Cloud9 im Viertelfinale der LoL Worlds

Reykjavik Nach der Überraschungs-Qualifikation hatte Cloud9 bei den LoL Worlds große Ambitionen. Mit Gen.G wartete im Viertelfinale jedoch ein starker Gegner. Letztendlich ist die Serie eine klare Angelegenheit.

Bereits der Einzug von Cloud9 in die K.o.-Phase war eine Überraschung: Das Team setzte sich in der „Todesgruppe“ gegen Rogue und Ex-Weltmeister FunPlus Phoenix durch. Gen.G zeigte indes in der Gruppenphase eine wechselhafte Leistung, holte aber dennoch den ersten Platz und ging als Favorit in das Viertelfinale.