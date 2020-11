Virtual Bundesliga : Köln und Leipzig stark, Bremen schwächelt bei FIFA 21 VBL CC

Berlin Neue Spitzenreither in der VBL Club Championship: Die E-Sportler vom 1. FC Köln und von RB Leipzig haben die Spitzenpositionen ihrer Staffeln übernommen. Titelverteidiger Bremen strauchelt.

Am zweiten Doppelspieltag der diesjährigen VBL-Saison hat sich RB Leipzig an die Tabellenspitze der Süd-Ost-Division gesetzt. Den Sachsen gelang ein fast perfekter Spieltag: Gegen Mainz 05 (9:0-Sieg nach Punkten) und Eintracht Frankfurt (6:3-Sieg) sicherte sich das Team 15 Punkte.

Bereits am Dienstag konnten sich der 1. FC Köln die Tabellenführung in der Nord-West-Division sichern. Insgesamt zehn Punkte konnten die Geißböcke gegen Eintracht Braunschweig (4:4) und Borussia Mönchengladbach (6:3) sichern. Ermöglicht wurde der Wechsel an der Tabellenspitze, weil das bisherige Spitzenduo um Bayer Leverkusen und Gladbach in beiden Partien des Spieltags nicht überzeugen konnte.