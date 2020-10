Worlds 2020 : Koreanisches Team Damwon Gaming ist LoL-Weltmeister

Damwon Gaming aus Südkorea ist neuer League-of-Legends-Weltmeister. Foto: Riot Games/dpa

Shanghai Damwon Gaming ist neuer Weltmeister in League of Legends. Das koreanische Team besiegte am Samstag die chinesischen Kontrahenten von Suning mit 3:1 im Pudong Football Stadium in Shanghai.

Beide Mannschaften lieferten sich in der Best-of-Five-Serie ein Duell auf Augenhöhe. In jedem der vier Begegnungen führten lediglich kleine Vorteile und Fehler zum Sieg. Die Teams überraschten außerdem mit teilweise außergewöhnlichen Helden-Kompositionen.

Im zweiten Spiel pickte Sunings Jungler Lê „SofM“ Quang Duy etwa Rengar, der zuvor noch keinen Auftritt bei der WM hatte. Damit konnte sich Suning auch den ersten Punkt in der Serie sichern.

Die Serie ist das erste WM-Finale seit 2016, das nicht mit einem klaren 3:0 ausgeht. Seit 2017 steht auch erstmals wieder ein koreanisches Team an der Spitze.

Das Finale der League-of-Legends-WM gehört zu den wichtigsten E-Sport-Veranstaltungen des Jahres. Während die Vorrunde und die restlichen Playoffs aufgrund der Corona-Pandemie in einem Studio ohne Publikum ausgespielt wurden, konnte das Finale mit Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden. Über 3,2 Millionen Menschen hatten sich nach Angaben der Veranstalter für die 6000 Plätze im Stadion beworben.