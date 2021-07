League of Legends : LoL Prime League: PENTA 1860 vor Playoffs auf Platz eins

League of Legends

Nach dem Aufstieg in die LoL Prime League im Frühjahr beendete PENTA 1860 die Sommer-Saison auf Platz eins. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Berlin Die Playoffs-Plätze in der LoL Prime League sind belegt, doch der Kampf um die Tabellenspitze bleibt bis zum letzten Spieltag spannend.

In der deutschen League-of-Legends-Liga Prime League hat PENTA 1860 trotz einer Niederlage am letzten Spieltag die Tabellenspitze für sich beansprucht und steht damit direkt im Finale der Sommer-Saison. Auch der Platz bei den EU Masters ist sicher.

Gegen Wave Esports hatte es PENTA selbst in der Hand, die reguläre Saison auf Platz eins abzuschließen, unterlag jedoch dem Tabellenletzten und musste dadurch auf eine Niederlage von BIG hoffen. Tatsächlich musste sich der Frühlings-Meister in der darauffolgenden Partie SK Gaming Prime geschlagen geben.

Damit steht PENTA nicht nur als erster Finalist der Prime League Playoffs fest, sondern sicherte sich auch einen Platz bei den European Masters. Für das Team ist es eine große Leistung: PENTA war erst in diesem Frühjahr in die Prime League aufgestiegen und hatte in der Frühlings-Saison die Playoffs nicht erreicht.