Trotz Corona : LoL-Spaßturnier All-Star 2020 startet zum Saisonende

Berlin/Los Angeles Wie jedes Jahr findet die LoL-Saison mit dem All-Star-Turnier seinen Abschluss. Wegen Corona können die von Fans gewählten Mannschaften zwar nur online spielen, dennoch gibt es auch in diesem Jahr einige interessante Duelle - und das auch quer über den Atlantik.

Am heutigen Freitag beginnt mit dem All-Star 2020 das letzte League-of-Legends-Turnier des Jahres. Wie in den vergangenen Jahren treten dabei Teams verschiedener Regionen gegeneinander an. Wegen der Pandemie musste in diesem Jahr jedoch umgeplant werden.