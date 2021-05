Nach knapper Serie : MAD Lions unterliegt Damwon Kia im Halbfinale des LoL MSI

Reykjavik Viele haben einen klaren Sieg von Damwon Kia gegen MAD Lions im Halbfinale des LoL MSI erwartet. Doch das europäische Team fordert den Weltmeister - am Ende ist die Serie überraschend knapp.

Im Halbfinale des League of Legends Mid-Season Invitational musste sich MAD Lions dem Weltmeister Damwon Kia geschlagen geben.

"Die einzige Erwartung, die wir an uns selbst hatten, war, auf einem Niveau zu spielen, auf das wir stolz sein können und unser Bestes zu geben", sagte James "Mac" MacCormack, Coach von MAD Lions, im Interview nach dem Halbfinale. "Und ich denke, das haben wir während dieses Turniers gut gemacht."

Daraufhin änderte MAD Lions in der nächsten Partie seine Strategie, geriet aber zunächst in einen Rückstand. Am Ende zeigte der Strategiewechsel Wirkung: das europäische Team drehte das Spiel und holte sich den Ausgleich.