Benny and the Boys : Mannschaft um TY siegt in Starcraft 2 War Chest Team League

Mannschaft um TY siegt in Starcraft 2 War Chest Team League

Benny and the Boys

Newcastle Das von Benjamin „DeMusliM“ Baker zusammengestellte Starcraft-2-Team „Benny and the Boys“ hat die War Chest Team League gewonnen. Im Finale setzte sich die rein koreanische Mannschaft mit 3:1 gegen die „War Pigs“ durch.

Lediglich Joona „Serral“ Sotala von den „War Pigs“ konnte das Eröffnungsmatch im Finale gegen seinen Kontrahenten Nam „Hurricane“ Ki Woong für sich entscheiden. Die restlichen drei Spiele des Finales gingen an „Benny and the Boys“, darunter auch das letzte Spiel, das Jun „TY“ Tae Yang gegen Cho „Dream“ Joong Hyuk gewinnen konnte.