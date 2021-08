Mit starker Performance : Mousesports spielt sich ins Hauptevent der LoL EU Masters

Berlin Mousesports steht im europäischen League-of-Legends-Turnier European Masters in der Hauptrunde. Im entscheidenden Spiel der Play-In-Phase setzte sich das Team gegen Sinners Esports mit 2:0 durch.

Dort traf das Team auf Sinners Esports aus Tschechien. Nach einem dominanten Auftritt in der ersten Partie ließ mouz den Gegnern auch in Spiel zwei der Best-of-Three-Serie keine Chance. Der sechste Sieg in Folge bei den EU Masters bedeutete für mouz gleichzeitig den Einzug in die Hauptrunde des Turniers.