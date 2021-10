Krimi im deutschen Duell : Mousesports wirft BIG im PGL CS:GO Major aus dem Turnier

Berlin Nur ein Team konnte es in die nächste Runde schaffen, am Ende entschied mousesports das deutsche Duell für sich und kegelte BIG im PGL CS:GO Major raus. Titelverteidiger Astralis musste sich retten.

mousesports hat sich im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier PGL Major 2021 in einem engen deutschen Duell gegen BIG einen der letzten Plätze in der nächsten Runde gesichert.

Nach Niederlagen gegen Heroic und ENCE stand mousesports in der vorherigen Runde bereits vor dem Aus, doch konnte sich mit einem 2:1-Sieg gegen Renegades in eine entscheidende Serie retten. BIG hatte zuvor wiederum gegen ENCE den Einzug in die nächste Runde verpasst, im direkten Duell konnte von den beiden deutschen Organisationen somit nur eine in die „Champions“-Phase einziehen.