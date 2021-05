Kampf um Major-Qualifikation : mouz schlägt BIG im deutschen CS:GO-Derby bei Flashpoint 3

Berlin Im deutschen Duell im CS:GO-Turnier Flashpoint 3 hatte mousesports gegen BIG einfaches Spiel. Auch die trotz starker Kritik neu angesetzte letzte Karte zwischen NiP und Anonymo wurde nun wiederholt.

Bei Flashpoint 3 geht es für die Teams mehr als nur um Prestige und Preisgeld. Das Turnier ist das erste der neugestarteten „Regional Major Rankings“-Serie in Europa, bei der es um die Qualifikation zum PGL Major in Stockholm zum Ende des Jahres geht.

Bereits auf der eigenen Kartenwahl lief für BIG wenig nach Plan. Nach einer engen Anfangsphase dominierte mousesports den Gegner regelrecht, und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts mehr zu. Auch auf der zweiten Karte ging mouz voran. BIG blieb zwar lange in Schlagdistanz, verlor jedoch in der zweiten Hälfte erneut den Anschluss und musste die Serie schließlich an mouz abgeben.