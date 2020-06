Bekannter E-Sport-Moderator : Nach Vorwürfen des Fehlverhaltens: Redeye zieht sich zurück

London Redeye verlässt die E-Sport-Szene. Der bekannte Moderator wurde am Wochenende mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs sowie der verbalen und körperlichen Misshandlung konfrontiert. Den Rückzug sieht der 48-Jährige nun als einzigen Schritt.

Der bekannte E-Sport-Moderator Paul „Redeye“ Chaloner hat nach Vorwürfen des Fehlverhaltens seinen Rückzug aus der Branche angekündigt. Über Twitter veröffentlichte 48-Jährige am Montag eine lange Nachricht, in der er seinen Schritt begründete.

„Nach den Angriffen auf mich in den letzten Tagen habe ich mich entschlossen, dem E-Sport den Rücken zu kehren“, heißt es in der Nachricht. „Ich wäre vielleicht in der Lage gewesen, mit dem ganzen auf mich geworfenen Scheiß klarzukommen (eine Mischung aus Wahrheiten, Halbwahrheiten und Unwahrheiten), aber als meine Kinder dort hineingezogen wurden, lief das jenseits jeder angemessenen Attacke und wurde grausam und unmenschlich.“