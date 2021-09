Auch „Grand Slam“ an Ukrainer : Natus Vincere gewinnt CS:GO ESL Pro League gegen Vitality

Köln Mit diesem Sieg sind sie die unbestrittene Spitze: Das ukrainische Team Natus Vincere holt sich nicht nur den Titel der ESL Pro League. Auch der Zusatzpreis des Intel Grand Slams geht nach Kiew.

„Das gesamte Best-of-Five war so schwierig. Aber der schönste Sieg ist ein knapper“, sagte Navi-Star Oleksandr „s1mple“ Kostyliw im Interview nach dem Spiel. „Wir haben alle einen Schritt nach vorne gemacht. Es ist das schönste Gefühl, wenn wir alle an unserem Maximum spielen.“

Bereits früh deutete sich eine umkämpfte Serie an, auch wenn sich zunächst keine wirkliche Spannung entwickelte. Navi und Vitality fuhren auf ihren eigenen Kartenwahlen komfortable Siege ein, die Entscheidung musste somit in einem fünften Spiel fallen.

Navi gelang zwar der bessere Start in die letzte Karte, nach der zweiten Hälfte endete jedoch der Lauf des Teams. Vitality, in 2021 noch ohne Turniersieg, kämpfte sich zurück in die Partie. Doch Navi ließ sich die entscheidenden Runden nicht nehmen, das Finale und der Titel gingen damit an die Ukrainer.