Klares 3:0 im CS:GO-Turnier : Navi schlägt Gambit im Finale den Dreamhack Masters Spring

Köln Navi hat sich im Finale des CS:GO-Turniers Dreamhack Masters Spring gegen Gambit durchgesetzt. In den Gruppen hatten noch Heroic und Gambit dominiert - in den Playoffs schlug Navi dann beide.

In den Gruppen ging nichts an Heroic und Gambit vorbei, die bereits im Finale der ESL Pro League vor vier Wochen aufeinandergetroffen waren - in den Playoffs besiegte Navi nun beide Teams. Das Halbfinale gegen Heroic war dabei wohl die schwierigere Aufgabe. Navi verlor die erste Karte, und lag auch auf der letzten Karte hinten, schaffte in der zweiten Hälfte aber noch das Comeback zum Finaleinzug.