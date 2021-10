Qualifikation zum CS:GO-Major : NiP Erster bei IEM Fall - Copenhagen Flames mit Sensation

Stockholm NiP setzt sich an die Spitze der Playoffs der IEM Fall - die Aufmerksamkeit gehört jedoch den kleineren Teams, die sich im RMR-Turnier für das CS:GO-Major in Stockholm qualifizieren konnten.

Ninjas in Pyjamas hat das „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier IEM Fall gewonnen. Im Finale setzte sich das schwedische Team mit 3:1 (16:8; 7:16; 16:14; 16:6) gegen Ence durch und sammelte damit in den Regional Major Rankings am meisten Punkte.