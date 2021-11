Debut der neuen Kader : OG schlägt Secret bei Auftakt der europäischen Dota-Liga

Clement „Puppey“ Ivanov startet mit einer Niederlage in die neue Saison des Dota Pro Circuit. Foto: Adela Sznajder/ESL Gaming/dpa

Köln Gelungenes Debut: Am ersten Spieltag der Wintertour des westeuropäischen Dota Pro Circuit hat der neue Kader von OG die Gegner von Team Secret mit 2:0 besiegt.

„Ich wollte unbedingt Puppey besiegen“, sagte ATF in Bezug auf den gegnerischen Kapitän Clement „Puppey“ Ivanov. ATF werde häufig gezielt von Puppey angegangen. „Meinen Mitspieler bzm hat er einen Idioten genannt.“ Allerdings konnte Secret kaum gegen OG ankommen. In beiden Spielen geriet der Weltmeisterschaftsdritte vor der zehnten Minute in den Rückstand, der sich daraufhin immer weiter vergrößerte.