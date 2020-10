Turnier der besten Vier : Overwatch League krönt den Meister in Korea

Seoul Es ist der Abschluss für eine turbulente Saison der Overwatch League: Bei einem Turnier der besten vier Mannschaften wird der diesjährige Meister in Korea gekürt. Die nordamerikanischen Teams mussten dafür extra eingeflogen werden - und 14 Tage in Quarantäne.

Mit einem Online-Turnier in Südkorea will die Overwatch League ihren diesjährigen Meister bestimmen. Zu dem Event der „Final Four“ wurden zwei nordamerikanische Teams geflogen, um dort bei gleichen Wettkampfbedingungen antreten zu können.

„Dass wir in Korea sind, ist sehr spannend für uns, weil das die Heimat der meisten unserer Spieler ist“, sagt Matthew „super“ DeLisi, Tank-Spieler von Titelverteidiger San Francisco Shock, in einer Pressekonferenz vor dem Finalturnier. „Ich wünschte, es wäre ein LAN-Turnier mit Publikum, aber man arbeitet mit dem, was man bekommen kann.“

Nicht nur findet das Turnier in der Corona-Krise ohne Publikum statt, auch die Teams spielen in voneinander getrennten Einrichtungen online gegeneinander. Um den Titel kämpfen San Francisco Shock und Philadelphia Fusion aus der nordamerikanischen sowie Shanghai Dragons und Seoul Dynasty aus der asiatischen Region.

In Reaktion auf die Pandemie wurde die Overwatch League während der Saison in zwei Regionen ausgespielt. Trotzdem sei es wichtig gewesen, am Ende einen Meister küren zu können, sagt Adam Mierzejewski, Competition Operations Lead der Liga. Dafür sei dieses Mini-Turnier entstanden - wobei Sicherheit und Gesundheit der Teams an oberster Stelle gestanden habe.