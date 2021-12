Frustrierte Profis und Fans : OWL-Profi Super: „Warum haben sie Overwatch aufgegeben?“

Los Angeles Weil Entwickler Activision Blizzard sich auf den Nachfolger konzentriert, liegt Overwatch größtenteils brach. OWL-Profi Super brachte in einem Stream seine Frustration zum Ausdruck.

„Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß beim Spielen von Overwatch“, sagte der Spieler von San Francisco Shock in einem Twitch-Stream über ein derzeit aufgespieltes experimentelles Update des Spiels. „Es ist so einfach, das Spiel mit Leben zu füllen. Warum haben sie es aufgegeben?“