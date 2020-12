Gegen Unicorns of Love : Penta holt Titel in der CS:GO 99Damage-Liga

Penta holt Titel in der CS:GO 99Damage-Liga

Gegen Unicorns of Love

Berlin Das deutsche CS:GO-Team Penta Sports gewinnt die 16. Saison der 99Damage-Liga. Nach einem schwachen Start im Finale setzte sich Penta deutlich gegen die Unicorns of Love durch.

Das deutsche Counter-Strike-Team Penta Sports hat sich in der 16. Saison der 99Damage-Liga den ersten Platz gesichert. Im Finale setzte sich Penta mit 2:1 gegen Unicorns of Love (UoL) durch. Für Penta ist es der erste Titelgewinn in der 99Damage League seit der dritten Saison.