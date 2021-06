Eine Klasse über dem Rest : PSG.LGD besiegt EG mit 3:0 im Finale des Dota Animajor

Kiew Schon in der Gruppenphase konnte kein Team PSG.LGD das Wasser reichen. Den dominanten Weg durch das obere Bracket beendet das Team mit einem sehr deutlichen 3:0 gegen Evil Geniuses.

Die erste Partie der Serie spielte PSG.LGD ohne große Probleme runter und besiegte EG mit großem Vorsprung in 33 Minuten. Im zweiten Spiel konnte EG durch aggressive Manöver in der frühen Spielphase einen komfortablen Goldvorteil erreichen. Doch dem Team von Kapitän Tal „Fly“ Aizik gelang es trotz wiederholtem Versuchen nicht, die Basis von PSG.LGD zu knacken, wodurch das chinesische Team den Rückstand aufholen und das Spiel für sich zu entscheiden konnte. Das dritte Spiel war wieder sehr einseitig. PSG.LGD besiegte EG in 36 Minuten mit einem Goldvorteil von 29.000.