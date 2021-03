Vorrunde in Singapur : PSG.LGD, Vici und Liquid erreichen Gruppen des Dota-Major

Singapur PSG.LGD, Vici Gaming und Team Liquid haben es durch die Wildcard-Phase des Dota 2 Singapore Major geschafft und sich für die Gruppenphase qualifiziert. Für T1, AS Monaco Gambit und Team Nigma sind hingegen schon nach zwei Spieltagen ausgeschieden.

Im Gegensatz zu Nigma gewann Team Liquid gleich drei Serien am ersten Spieltag, verlor wiederum aber beide Serien am zweiten. Durch ein gewonnenes Entscheidungsspiel gegen AS Monaco Gambit konnte sich das Team dann aber doch noch knapp in die Gruppenphase retten.