Erster WM-Titel für Brasilien : Rainbow-Six-Team Ninjas in Pyjamas gewinnen Six Invitational

Rainbow-Six-Team Ninjas in Pyjamas gewinnen Six Invitational

Foto: Kirill Bashkirov/Ubisoft

Paris Der Zweitplatzierte des letztjährigen Six Invitational stand auch dieses Jahr im Finale um den Titel. Die Favoriten aus Europa waren dagegen machtlos gegen Rainbow-Six-Teams aus Lateinamerika.

Erstmals in der Geschichte des Six Invitational gewinnt ein Rainbow-Six-Team aus Brasilien den WM-Titel. Die schwedische Organisation Ninjas in Pyjamas setzte sich mit dem brasilianischen Team im Turnierfinale gegen das Team Liquid durch (3:2).