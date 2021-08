Im ersten Jahr : Rainbow-Six-Team SSP auf Platz Eins der GSA-League

Hamburg Trotz der Niederlage gegen Team Secret (8:7) sichern sich die Sissi State Punks bei ihrer ersten Teilnahme an der Rainbow-Six-Liga für Deutschland, Schweiz und Österreich den ersten Tabellenplatz.

Für G2 hingegen geht es am 18. August mit der Gruppenphase des Mexico Majors weiter. Gleich am ersten Spieltag treffen sie auf den Weltmeister Ninjas in Pyjamas. Am 3. September folgt das Finale der GSA-Liga, an dem neben G2 und den Sissi State Punks auch Rogue und GoSkilla teilnehmen werden.