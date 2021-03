Virtual Bundesliga in FIFA 21 : RB Leipzig feiert Meisterschaft in Süd-Ost-Division der VBL

RB Leipzig feiert Meisterschaft in Süd-Ost-Division der VBL

Virtual Bundesliga in FIFA 21

Berlin RB Leipzig ist als erstes Team für das Finalturnier der Virtual Bundesliga qualifiziert. In der Nord-West-Division der VBL überrascht das Team vom FC St. Pauli die Konkurrenz.

Der erste Titel der VBL-Saison in FIFA 21 ist vergeben: Das E-Sport-Team von RB Leipzig ist Meister in der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga Club Championship.

„Herzlichen Glückwunsch an RBLZ Gaming“, hieß es nach dem Spieltag auf dem Twitter-Account der Virtual Bundesliga. Perfekt gemacht wurde der Erfolg durch einen Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (7:1 nach Punkten) und ein Unentschieden gegen den SV Darmstadt 98 (4:4).

In der Süd-Ost-Division duellieren sich der 1. FC Heidenheim (2.) und der FC Augsburg (3.) um den zweiten Platz. Nur neun Zähler trennen die Teams in der Tabelle vor den letzten beiden Spieltagen, an denen es maximal 18 Punkte zu holen gibt.