Nach nur einem Jahr : Rekkles verlässt G2 Esports, wechselt in französische Liga

Rekkles verlässt G2 Esports, wechselt in französische Liga

Taschen gepackt: Für LoL-Star Martin „Rekkles“ Larsson geht es von G2 in die zweite Liga zu Kcorp. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Nach nur einem Jahr trennen sich die Wege von Rekkles und G2 Esports. Der wohl größte LoL-Star Europas wechselt zu Kcorp in die französische Liga LFL - wohl auch, weil ihm die Optionen ausgingen.

Große Überraschung in der League-of-Legends-Szene: Der französische Meister Karmine Corp hat Martin „Rekkles“ Larsson von G2 Esports verpflichtet. Nach einem titellosen Jahr in der LEC wechselt der Botlaner damit eine Spielklasse nach unten in die französische Regionalliga LFL.