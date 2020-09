Finale der Jung-Stars : Reynor verteidigt Dreamhack-Masters-Titel in Europa

Reynor verteidigt Dreamhack-Masters-Titel in Europa

Köln Normalerweise machen Serral und Reynor die europäischen Meisterschaften in Starcraft 2 unter sich aus. Doch mit Clem kommt ein neuer Spieler hinzu, der sich im Finale herausragend schlägt.

„Ich bin recht glücklich damit, wie ich gespielt habe“, sagte Reynor im Interview nach seinem Sieg. „Clem ist so schnell, das ist echt ermüdend!“ Der Franzose sei in der Begegnung Zerg gegen Terraner derzeit an der Weltspitze.