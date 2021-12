Durchwachsener Saisonstart : Rocket-League-Major ohne deutsche Beteiligung

Deutsche Spieler haben sich nicht zum Major-Turnier in Rocket League qualifiziert. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Berlin Die Deutschen Rocket-League-Teams in der RLCS verpassen ihre Chance beim ersten Offline-Major-Turnier seit zwei Jahren dabei zu sein. Doch die Ziele sind trotzdem hoch angesetzt.

In der elften Saison der Rocket League Championship Series (RLCS) zeigten sich Teams mit deutscher Beteiligung so stark wie lange nicht mehr.

Gute vergangene Leistungen sorgten dafür, dass E-Sport-Organisationen wie Evil Geniuses, SK Gaming und Natus Vincere deutsche Spieler in ihre Teams holten. Nach den drei europäischen Turnieren in der Herbstsaison reichte es dann aber für keines von ihnen für die Qualifikation zum Major-Turnier in Stockholm.