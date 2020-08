Deutsche LoL-Liga : Schalke Evolution sprintet ins Finale der Prime League

Berlin Schalke Evolution hat das Finale der Prime League erreicht. Das Schwesterteam der LEC-Mannschaft setzte sich im Halbfinale klar mit 2:0 gegen GamerLegion durch.

In der regulären Saison stand GamerLegion noch an der Tabellenspitze, im Halbfinale schlug nun aber die Stunde von Schalke Evolution.

In der regulären Saison blieb Schalke gegen GamerLegion noch sieglos, zeigte sich im Halbfinale aber in Topform. Das erste Spiel blieb in der frühen Spielphase zwar zunächst eng umkämpft. Gegen Mitte des Spiels konnte sich Schalke aber immer mehr Teamkämpfe sichern, und ging nach knapp 30 Minuten in Führung.