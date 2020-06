„Puppey“ dominiert weiterhin : Secret führt Siegesserie mit Blast Bounty Hunt Dota 2 fort

Ludwig „Zai“ Wahlberg hat mit seinem Team Secret den fünften 3:0-Finalsieg in Folge eingefahren. Foto: Valve/dpa

Kopenhagen Mit der Blast Bounty Hunt in Dota 2 hat sich Team Secret den nächsten Titel gesichert. Im Finale dominierte die Mannschaft um Clement „Puppey“ Ivanov den Doppelweltmeister OG mit 3:0 - der fünfte Finalsieg mit diesem Endstand in Folge.

Secret ließ OG kaum Luft zum Atmen und fuhr die Partie in drei sehr schnellen Spielen nach Hause. Für den zweiten Sieg brauchte das Team lediglich 22 Minuten. „Es ist einfach eine Frage der Konsistenz, durch die vielen Turniere in den letzten Wochen konnten wir uns in eine gute Routine einspielen“, sagte Secrets Offlaner Ludwig „zai“ Wåhlberg im Interview nach dem Finale.