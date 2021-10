Dreamhack Masters Winter EU : Serral erneut an europäischer SC2-Spitze - ShowTImE Dritter

Serral erneut an europäischer SC2-Spitze - ShowTImE Dritter

ShoWTimE konnte bei den Dreamhack SC2 Masters Winter in Europa einen guten dritten Platz erringen. Foto: Carlton Beener/Activision Blizzard/dpa

Köln Der deutsche Starcraft-2-Spieler Tobias „ShoWTimE“ Sieber hat mit einer überraschend starken Leistung den dritten Platz bei den Dreamhack Masters Winter errungen. Im Finale der Lower Bracket musste sich der Spieler vom Team BIG Clément „Clem“ Desplanches mit 0:3 geschlagen geben.

ShoWTimE zeigte bereits in der Gruppenphase eine solide Leistung und erkämpfte sich mit 5:2 Siegen den zweiten Platz. In der K.o.-Runde musste er dann ins Derby gegen den Deutschen Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat, den er mit einem klaren 3:0 besiegen konnte. Nach einem 3:1-Sieg gegen MarineLorD scheiterte der 27-Jährige dann doppelt an den beiden Finalteilnehmern.