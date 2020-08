Rocket League in Nordamerika : Spacestation besiegt NRG beim ersten RLCS-Turnier der Saison

Rocket League in Nordamerika

San Diego Das US-amerikanische Rocket-League-Team Spacestation Gaming (SSG) hat das erste Event der Championship Series Season 10 für sich entschieden. Im Finale des Nordamerika-Turniers setzte sich SSG mit 4:1 nach Spielen gegen NRG durch.

NRG schaffte es im Finale nicht, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Zwar konnte das Team nach einem 2:0 für SSG in Spiel Eins die Partie mit einem 0:3-Sieg in der zweiten Partie ausgleichen, verlor dann aber wieder das hart umkämpfte dritte Spiel knapp mit 1:0.

In Game Vier ging NRG schnell in Führung. Doch SSG drehte die Partie zu einem 2:1. NRG rettete sich zwar mit einem Tor eine Minute vor Schluss noch in die Verlängerung, die allerdings SSG durch ein Tor nach 13 Sekunden für sich entscheiden konnte.