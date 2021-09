Trotz Studienbeginns : Starcraft-2-Profi HeRoMaRinE: Mein Fokus bleibt beim E-Sport

Köln HeRoMaRinE ist der erfolgreichste deutsche Starcraft-2-Profi. Der 24-Jährige bereitet trotzdem schon seine Zukunft nach dem E-Sport vor und teilt, was viele Profis in der Szene beschäftigt.

Antwort: Ich habe gemerkt, dass ich neben dem E-Sport genug Zeit für andere Dinge habe. Gerade in der Corona-Pandemie, wo alles online gespielt wird. An manchen Turniertagen habe ich nur ein Match, dafür den ganzen Tag aufzuwenden ist einfach ein schlechtes Zeitmanagement.

Deshalb will ich mich mit einem Studium in Data Science akademisch weiterbringen. Ich glaube, gerade ist der optimale Zeitpunkt dafür. Mein Fokus liegt nach wie vor auf Starcraft 2. Ich werde also eher nebenher studieren so schnell es geht, ohne dass meine Leistung im E-Sport leidet.