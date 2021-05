Fnatic auch qualifiziert : Team Liquid gewinnt Valorant Challengers in Europa

Berlin Nach einem harten Start auf der ersten Karte gelingt es Team Liquid, sich bei den Stage 2 Challengers Finals wieder zu fangen. Nach Reykjavik fahren Liquid und Fnatic aber gemeinsam.

Beide Teams werden die EMEA-Region beim internationalen Masters-Turnier in Reykjavík vertreten. „Die Jungs haben so gut gespielt, auch in den letzten drei Wochen. Jeder spielt seine Rolle und weiß, was er zu tun hat“, sagte Liquids Trainer Connor „Sliggy“ Blomfield im Interview nach dem Spiel. „Wir hatten feste Pläne für jede Runde und haben uns auch an diese Gehalten.“