Zusammenlegung der Teams : Team Nigma und Galaxy Racer fusionieren zu Nigma Galaxy

Dubai Nigma und Galaxy Racer wollen zur neuen Organisation Nigma Galaxy fusionieren. Zusammen soll der E-Sport in Nahost und Nordafrika mitgeprägt werden. Starspieler Kuroky erhält Führungsaufgaben.

Das Dota-2-Team Nigma will mit Galaxy Racer, dem nach eigenen Angaben größten E-Sport-Team des arabischen Sprachraums, fusionieren. Unter dem Namen Nigma Galaxy wird die Organisation künftig in diversen E-Sport-Disziplinen antreten.

„Die einfache Namensgebung war einer der Gründe, aus denen die Fusion für uns so viel Sinn ergeben hat“, sagt Nigma-Mitgründer Mohamed Morad im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

„Nigma heißt Stern auf Arabisch und soweit ich weiß, kann man in Galaxien viele Sterne finden“, sagt Morad. „Wir wollten Elemente beider Organisationen im neuen Namen haben und Nigma Galaxy hat sich sehr authentisch und natürlich angefühlt.“

E-Sport in Nahost und Nordafrika mitgestalten

Galaxy Racer, ebenfalls 2019 gegründet, ist im arabischen Raum zu einer großen Conten-Marke gewachsen und betreibt Teams in verschiedenen E-Sport-Disziplinen. Gemeinsam wollen die Teams den E-Sport in Nahost und Nordafrika mitgestalten.

„Nach jedem Dota-Event sagt mir Kuro: Nach diesem Event gehe ich in den Ruhestand. Es ist inzwischen ein Klassiker. Kuro sagt mir seit 2012, dass er sich zur Ruhe setzen will und jetzt sind wir im Jahr 2021“, sagt Morad. „Wir alle haben immer noch das Feuer in uns und werden uns nicht zur Ruhe setzen, bevor jeder weiß, dass wir die besten aller Zeiten sind, wir können einfach nicht anders.“