Eng umkämpft : Team oNe eSports gewinnt Rainbow Six Mexico Major 2021

Team oNe eSports gewinnt Rainbow Six Mexico Major 2021

Team oNe eSports gewinnt als erstes brasilianisches Team ein Rainbow Six Major. Foto: Kirill Vision/Ubisoft/dpa

Die brasilianische Rainbow-Six-Mannschaft oNe eSports hat sich Platz eins beim Six Mexico Major 2021 erspielt. Im Finale des Majors setzte sich Team oNe mit 3:2 gegen die Russen von Team Empire durch.