ESBD will Lizenzstufensystem : Trainerausbildung im E-Sport: „Einen klaren Standard setzen“

ESBD will Lizenzstufensystem

Eine Ausbildung für E-Sport-Trainerinnen und -Trainer in den Räumen von eSport Rhein-Neckar. Foto: ESBD/dpa

Berlin Coaches sind im E-Sport häufig Quereinsteiger. Um die Ausbildung im Breitensport professioneller zu gestalten, bietet der ESBD dafür seit 2017 eigene Lehrgänge an. Damit hat der Verband große Ziele.

Wer andere trainieren möchte, benötigt eine Lizenz - in anderen Sportarten ist das seit langem die Regel. Im E-Sport, wo Trainer vor allem Quereinsteiger sind, sind solche Strukturen noch keine Selbstverständlichkeit. Doch auch im E-Sport werden Trainerinnen und Trainer ausgebildet.

Seit 2017 bietet der eSport-Bund Deutschland (ESBD) eine eigene Grundlagenausbildung für E-Sport-Training an. An drei Tagen werden den Teilnehmenden dabei Inhalte zur Trainingsplanung, aber auch zu psychologischen und physischen Aspekten wie Suchtprävention und Persönlichkeitsentwicklung sowie Bewegung am Trainingsort vermittelt.