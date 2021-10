Zwischenfall in Familie : Upset reist von LoL-WM ab – Deutscher springt bei Fnatic ein

Zwischenfall in Familie

Reykjavik Kurzfristiger Wechsel: Aufgrund eines Zwischenfalls in der Familie muss Fnatic bei der League-of-Legends-WM ohne Elias „Upset“ Lipp antreten. Für ihn springt ein weiterer deutscher Spieler ein.

Die Organisation teilte auf Twitter mit, dass der Botlaner den Veranstaltungsort in Island verlassen und in seine Heimat nach Deutschland zurückkehren wird. Fnatic nannte in der Mitteilung keine genaueren Gründe, bat aber darum, die Privatsphäre des Spielers zu respektieren und den Fokus auf das kommende Turnier zu legen.