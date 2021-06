Virtual Bundesliga : VBL Grand Final - Deutsche FIFA-Elite sucht Einzelmeister

Berlin 32 FIFA-Profis und ein Ziel: Deutscher Einzelmeister in der Fußballsimulation FIFA 21 werden. Von Freitag bis Sonntag wird der Titel beim VBL Grand Final ausgespielt. Wie im vergangenen Jahr findet das Turnier corona-bedingt online statt.

„Deutschland ist ein starkes E-Sport-Land in FIFA. Es wird hart, den Titel zu verteidigen“, sagte Noch-Meister Yannic „Yannic0109“ Bederke in einer Pressekonferenz vor dem Turnier. Das Teilnehmerfeld ist mit Topspielern gespickt – darunter Umut „RBLZ_UMUT“ Gültekin, Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Mustafa „xMusti19“ Cankal.

Aufgeteilt auf Playstation und Xbox treten je 16 der FIFA-Profis in der Vorrunde im Swiss-Format gegeneinander an. Die besten acht je Konsole erreichen die K.o.-Runde. Ausgespielt wird das Grand Final in einem angepassten Ultimate-Team-Modus, in dem nur Spieler aus der Bundesliga gewählt werden können, maximal zwei Fußballer pro Verein.