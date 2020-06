Virtual Bundesliga : VBL Grand Final: Deutschlands bester FIFA-20-Spieler gesucht

Die 24 besten Spieler Deutschlands kämpfen aufgeteilt in vier Gruppen auf Xbox und Playstation um den Titel in der Virtual Bundesliga. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Deutschlands FIFA-Elite sucht ihren Besten: Von Mittwoch an findet das VBL Grand Final um die deutsche Einzelmeisterschaft statt. Neben Titelverteidiger Michael „MegaBit“ Bittner ist auch der amtierende Weltmeister Mohammad „MoAuba“ Harkous dabei.

Eigentlich sollte das Finalturnier Ende März vor Publikum in Köln ausgespielt werden. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde es jedoch zunächst abgesagt. Mehr noch: Der gesamte Spielplan der Profis wurde durcheinandergewirbelt. Entwickler Electronic Arts kündigte Mitte März an, alle Offline-Turniere auszusetzen.

Wer am Ende jubeln kann, entscheidet sich am Sonntag, wenn sich die jeweiligen Konsolen-Sieger im Finale gegenüberstehen. Zuvor spielen die 24 qualifizierten Spieler getrennt nach Plattform (Playstation 4 und Xbox One). Am Mittwoch steht zunächst die Gruppenphase an, am Donnerstag folgen die Achtel- und Viertelfinalspiele.